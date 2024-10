La Gran Bretagna torna a giocarsi la finale di America's Cup dopo 60 anni grazie al trionfo nella finale di Louis Vuitton Cup contro Luna Rossa. Nel video la festa e la premiazione di 'Sir' Ben Ainslie nelle acque di Barcellona. La finale Britannia-New Zealand in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW dal 12 ottobre

BRITANNIA-LUNA ROSSA 7-4: HIGHLIGHTS