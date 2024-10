Niente rimonta per Luna Rossa, che cede nell'11^ regata con Britannia. Tante emozioni, con la partenza a favore di Ben Ainslie prima del clamoroso recupero italiano nel Leg 5, respinto però dai britannici. Guarda nel video gli highlights. La finale Britannia-New Zealand in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW dal 12 ottobre