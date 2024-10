New Zealand-Britannia, finale alle 14 LIVE su Sky

Al via oggi la finale di America's Cup: nelle acque di Barcellona il defender Team New Zealand affronta Britannia, che ha battuto nella Louis Vuitton Cup l'italiana Luna Rossa. Tutto in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW

Nelle acque di Barcellona l’atto conclusivo della 37esima edizione dell’America’s Cup, la manifestazione velica mondiale più iconica, seguita e amata. Su Sky e in streaming su NOW è arrivato il momento più emozionante, quello delle finali tra i detentori di Emirates Team New Zealand e la rivale Ineos Britannia, vincitrice della Louis Vuitton Cup. Sul canale 205 Sky Sport America’s Cup, interamente dedicato 24 ore su 24, la copertura live delle regate, gli studi di approfondimento, speciali e documentari sulla vela e la storia della competizione più antica della storia del mare. Da sabato 12 ottobre, scattano le finali al meglio delle tredici regate, che decreteranno il vincitore dell’edizione 2024. Sul canale Sky Sport America’s Cup e in streaming su NOW in diretta anche gli studi di presentazione prima della giornata di gare (alle 13.45) e gli studi di analisi e commento alla fine delle regate. Le telecronache sono di Guido Meda, Giovanni Bruno, Gabriele “Ganga” Bruni e Flavia Tartaglini. Su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport, il racconto dell’America’s Cup è quotidiano, con aggiornamenti, collegamenti, highlights e interviste.