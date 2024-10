New Zealand 3-0 su Britannia: 4^ regata annullata

A Barcellona, nella prima regata della 2^ giornata, New Zealand batte ancora Britannia: inglesi partiti con una penalità per una collisione sfiorata prima di inizio gara e neozelandesi subito e saldamente avanti fino alla fine. Quarta regata annullata per assenza di vento: si recupera domani alle 14.10. Dopo i primi due punti conquistati sabato, il punteggio è ora 3-0 per i detentori del trofeo. Tutto in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW

Un altro punto per New Zealand e la quarta regata annullata e rinviata a lunedì per il calo d’intensità del vento che ha costretto le imbarcazioni a rinunciare alla gara numero 4 della serie. Serie che dopo questa domenica è ora sul 3-0 per Emirates Team New Zealand su Ineos Britannia. La seconda giornata della finale di America's Cup nelle acque di Barcellona, si è infatti aperta con un'altra vittoria di New Zealand. La barca sfidante ha subito una penalità per una collisione sfiorata prima di inizio regata e i detentori del trofeo poi hanno subito preso il largo, senza mai farsi raggiungere. Poi, tutti pronti per la quarta regata, inizialmente posticipata di qualche decina di minuti per il calo del vento e quindi annullata e rinviata a domani alle 14.10. La finale dell’America’s Cup è al meglio delle 13 regate. Lunedì quindi il recupero della quarta regata, mercoledì 16 ottobre a partire dalle 14, poi, sono in programma le regate 5 e 6 della serie. È possibile seguire tutta l’America’s Cup in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW.