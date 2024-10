Britannia vince e la riapre: 2-4 con New Zealand

Britannia riapre la finale di America's Cup vincendo la 5^e la 6^ regata contro New Zealand: prima è decisivo un problema in partenza del defender, a lungo giù dai foil, poi fa la differenza una super partenza di Ben Ainslie. Venerdì si torna in acqua con i Kiwi avanti 4-2: tutto in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW

Britannia vince regata 5 e regata 6 e riapre la finale di America's Cup. L'imbarcazione britannica ha sconfitto New Zealand in entrambi i round. La serie vede ora il defender avanti 4-2. La 7^ e 8^ regata sono in programma venerdì in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW.

New Zealand giù dai foil: Britannia vince la 5^ regata Il primo colpo di scena arriva nelle manovre di pre-partenza, quando New Zealand fa un clamoroso splash down e scende dal foil, probabilmente per un problema alla randa. Britannia crea anche un ostacolo (legale) e parte regolarmente, seppur con vento marginale. Il defender cerca in ogni modo di rimettersi in moto, ma le condizioni meteo (tanta onda e poco vento) certo non aiutano. Quando New Zealand torna sui foil il distacco è chilometrico: 1600 metri di gap, praticamente un lato di bolina, come dimostra il ritardo di 2'15'' alla prima boa. Il defender tenta la rimonta impossibile, Ben Ainslie però è attento e non sbaglia nulla: i britannici rifilano 1'18'' ai rivali, conquistano così il primo punto della finale e riaprono, in qualche modo, la serie.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Britannia parte meglio, rischia tutto e vince anche regata 6 Splendida partenza di Britannia, che parte davanti e costringe subito alla separazione i rivali. In condizioni di vento a circa 11-12 nodi regna l'equilibrio, con i vincitori della LVC che passano con 6'' di vantaggio su New Zealand. Ben Ainslie va in 'marcatura larga' su New Zealand, andando a cercare ogni zona di pressione e assestando il vantaggio a 9'' dopo la seconda bolina. L'imbarcazione britannica oggi è veloce e a metà gara ha 16'' sul defender. Ineos si prende dei grandi rischi che non pagano, con i Kiwi che dimezzano lo svantaggio (6'') quando comincia l'ultima bolina. New Zealand dà tutto nell'ultimo lato di poppa, Britannia rischia ma vince di misura (7'') e meritatamente una regata dominata fin dallo start: la finale è completamente riaperta.

Calendario e risultati della finale di America's Cup Sabato 12 ottobre : regata 1 e regata 2 vinte da New Zealand

: regata 1 e regata 2 vinte da New Zealand Domenica 13 ottobre : regata 3 vinta da New Zealand

: regata 3 vinta da New Zealand Lunedì 14 ottobre : regata 4 vinta da New Zealand

: regata 4 vinta da New Zealand Mercoledì 16 ottobre : regata 5 e regata 6 vinta da Britannia

: regata 5 vinta da Britannia Venerdì 18 ottobre : regata 7 e regata 8 dalle 14.10

: regata 7 e regata 8 dalle 14.10 Sabato 19 ottobre : (eventuale) regata 9 e (eventuale) regata 10 dalle 14.10

: (eventuale) regata 9 e (eventuale) regata 10 dalle 14.10 Domenica 20 ottobre : (eventuale) regata 11 e (eventuale) regata 12 dalle 14.10

: (eventuale) regata 11 e (eventuale) regata 12 dalle 14.10 Lunedì 21 ottobre: (eventuale) regata 13