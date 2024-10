New Zealand-Britannia, la finale oggi LIVE su Sky

New Zealand per avvicinarsi alla Coppa, Britannia per allungare ancora la serie: si torna in acqua oggi a Barcellona per regata 7 (ore 14.10) e regata 8 (ore 15.15) della finale di America's Cup, con il Defender 'kiwi' avanti 4-2. Tutto in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW

Si torna in acqua a Barcellona per la quinta giornata di finale di America's Cup. La situazione si è in parte rimescolata, con il defender New Zealand in vantaggio 4-2 su Britannia. "Sir" Ben Ainslie è riuscito a vincere le due regate di mercoledì, riportando la Gran Bretagna a sognare. Oggi si corrono regata 7 (ore 14.10) e regata 8 (ore 15.15) , decisive per la sorti della finale. Con due successi New Zealand si garantirebbe i primi match-point già nella prossima giornata di gare, prevista per sabato 19 ottobre. A Britannia il compito di rimettere definitivamente in carreggiata la serie.