New Zealand-Britannia: le finali oggi LIVE su Sky

New Zealand si avvicina sempre di più alla Coppa, dopo la vittoria nella 7^ e 8^ regata. La finale contro Britannia è sul 6-2 e nella giornata di oggi il team defender ha a disposizione il primo match point per chiudere il discorso. Si parte alle 14.10 con la 9^ regata e l'eventuale 10^ in caso di successo di Britannia. Tutto in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DELLA FINALE