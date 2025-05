Vela, l'America's Cup 2027 si disputerà a Napoli

La 38^ edizione della America's Cup Louis Vuitton si svolgerà a Napoli nel 2027. Ufficiale l'accordo tra il Governo italiano e il Team New Zealand, defender che ha dato l'annuncio insieme alla manifestazione. Una prima volta assoluta in Italia: il capoluogo campano ospiterà la fase finale tra Castel Dell'Ovo e Posillipo, a Bagnoli le basi dei team sfidanti GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Sarà Napoli ad ospitare la 38^ edizione dell'America's Cup Louis Vuitton nel 2027. Ufficiale l'accordo tra il governo italiano, Royal New Zealand Yacht Squadron e Team New Zealand, che ha scelto il capoluogo campano per la più antica competizione sportiva internazionale ancora esistente. Il defender aveva già annunciato che non avrebbe difeso il trofeo nel proprio Paese (come già accaduto a Barcellona nel 2024). Appuntamento tra primavera ed estate 2027 per la prima volta in Italia, che si terrà tra Castel Dell'Ovo e Posillipo mentre Bagnoli ospiterà le basi dei team sfidanti.

Meloni: "L'Italia sarà all'altezza della sfida" Le parole della premier Giorgia Meloni: "Sono orgogliosa di annunciare che l’America’s Cup si disputerà, per la prima volta nella storia, in Italia. Sarà Napoli la città che ospiterà nel 2027 la 38^ edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo, un evento globale che coinvolge milioni di appassionati e rappresenta una sintesi unica tra tradizione, innovazione tecnologica, eccellenza ingegneristica e spirito competitivo. Ringrazio il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Sport e Salute e tutti coloro che hanno lavorato, con passione e determinazione, per raggiungere questo grande risultato. La scelta del capoluogo partenopeo contribuirà a rafforzare il rinnovato protagonismo del Sud, che in questi anni ha saputo riscoprire il suo dinamismo e il suo orgoglio, registrando una crescita del PIL e dell’occupazione superiore alla media nazionale. L’organizzazione dell’America’s Cup a Napoli consentirà, inoltre, di accelerare l’imponente piano di riqualificazione e rigenerazione avviato dal Governo per trasformare l’area di Bagnoli in un moderno polo turistico, balneare e commerciale. La scelta dell’Italia è una scelta che ci inorgoglisce, perché è un riconoscimento all’identità stessa della nostra Nazione. Senza il mare, infatti, noi non saremmo ciò che siamo. Il mare è storia, identità, cultura ma anche un pezzo insostituibile del nostro sistema produttivo ed economico, grazie alla posizione di leadership che ricopriamo nella nautica, nella cantieristica, nell’industria armatoriale, nella crocieristica e in tanti altri ambiti connessi alla blue economy. Non vediamo l'ora di accogliere l’America’s Cup. L'Italia sarà all'altezza di questa sfida, e dimostrerà ancora una volta al mondo di cosa è capace".

Abodi: "Incredibile opportunità" Così Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani per l’Italia: "La scelta dell’Italia e, in particolare, di Napoli come sede della 38^ edizione dell’America’s Cup rappresenta per l’intera Nazione una straordinaria opportunità di valorizzazione, sviluppo e crescita del territorio che ospiterà gli eventi, con l’impegno da parte nostra di allargare i benefici, promuovendo anche iniziative, progetti e misure a supporto dell’educazione e dell’economia del mare. L’assegnazione di questa edizione della più importante competizione velica mondiale è stata una meravigliosa vittoria di una squadra, per la quale ringrazio il Presidente Meloni che è stata ancora una volta decisiva, avendo colto fin dall’inizio il valore strategico di portare in Italia un avvenimento internazionale di così grande impatto, sportivo, sociale, turistico e industriale. Il significativo investimento, le capacità organizzative e la positiva risposta a tutti i requisiti necessari per l’assegnazione dell’America’s Cup, ancor più ricca di contenuti con le competizioni dedicate a Donne e Giovani, testimoniano la preparazione, la competenza e la professionalità di una squadra guidata dal Governo, con diversi Dipartimenti coinvolti, e affidata alla gestione tecnica alla nostra società Sport e salute che sarà, con grande merito, il soggetto attuatore dal punto di vista organizzativo. Insieme, abbiamo dimostrato di avere tutte le carte in regola per rispondere al meglio alle aspettative dei titolari dei diritti della Competizione, il Team New Zealand, vincitore dell'ultima edizione. L’America’s Cup a Napoli rappresenta anche un’occasione strategica per accelerare il programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di Bagnoli, località che sarà animata dalle basi dei Team sfidanti. Tutto questo in uno scenario unico e affascinante, pieno di contenuti e suggestioni, una prima volta per la nostra Nazione che renderà gli italiani orgogliosi. Ancora una volta, grazie allo sport, l'Italia al centro del mondo".

Manfredi: "Il più grande evento sportivo ospitato da Napoli" Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di annunciare che la 38^ edizione dell’America’s Cup si terrà a Bagnoli, Napoli. Questo prestigioso evento sportivo rappresenta un passo importante nella riqualificazione di un’area che da tempo affronta difficoltà e al cui sviluppo e crescita rimaniamo fermamente impegnati". Così il sindaco di Napoli e Commissario Straordinario di Governo su Bagnoli, Gaetano Manfredi: "Ospitare a Napoli la 38^ edizione dell’America’s Cup rappresenta per la città e l’Italia intera una straordinaria vetrina a livello internazionale per la bellezza e la storia del nostro territorio. Abbiamo lavorato duramente al dossier in questi mesi insieme al Governo vincendo la competizione con altre città cogliendo uno straordinario successo che produrrà enorme impatto economico sul territorio come accaduto in passato per Barcellona e Valencia. Si tratta del più grande evento sportivo mai ospitato da Napoli, un appuntamento di portata globale che vedrà il nostro meraviglioso Golfo diventare teatro di sfide spettacolari tra i migliori team velici del mondo. Un’occasione per mostrare al mondo non solo la bellezza del nostro paesaggio, ma anche la capacità della città di affrontare con competenza le grandi sfide del presente. Le gare si svolgeranno nello straordinario specchio d'acqua tra Castel dell'Ovo e Posillipo mentre Bagnoli ospiterà le basi dei team sfidanti in un’area strategica sulla quale il Governo ha scelto di investire con decisione per restituirla finalmente alla città e ai cittadini. La complessa opera di bonifica e riqualificazione di Bagnoli è già avviata e procede secondo il programma, l’America’s Cup rappresenterà un potente ed ulteriore catalizzatore per il turismo, l’economia del mare, l’imprenditoria locale e la formazione di nuove competenze, offrendo fin da subito un’anteprima concreta di ciò che quest’area potrà diventare al termine del processo di rigenerazione urbana. Desidero ringraziare il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e tutti i soggetti istituzionali e tecnici coinvolti per la fiducia riposta nella nostra città. Napoli è pronta e continuerà a dare grande prova di concretezza".