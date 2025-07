Uncharted, la docuserie su Sky

Uncharted, prima docuserie di SailGP, è un dietro le quinte di uno degli sport globali in più rapida crescita al mondo prima del ritorno del campionato sulle coste britanniche (appuntamento da seguire su Sky Sport Max e NOW sabato 19 luglio alle 17 e domenica 20 luglio, alla stessa ora, su Sky Sport Arena e NOW). La docuserie in tre episodi da 30 minuti ciascuno, andrà in onda martedì 15 luglio dalle 16.15 su Sky Sport Legend (canale 210). I tre episodi (Man Overboard, Bood in the water e The Showdown) sono sempre disponibili anche on demand.