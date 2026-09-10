Vela, Manfredonia teatro dei Campionati italiani giovanili in doppio

La città pugliese, dal 5 al 10 settembre, è diventata la casa di oltre 400 giovani veliste e velisti under 19 arrivati da tutta Italia. L’evento è stato organizzato dalla Federazione Italiana Vela, in collaborazione con la VIII Zona FIV e con il supporto organizzativo del Gargano Sailing Club

C’è un modo speciale per conoscere una terra: arrivarci seguendo il vento. È quello che è successo dal 5 al 10 settembre 2026 a Manfredonia, con i Campionati Italiani Giovanili di Vela in Doppio. Un appuntamento sportivo, questo, per scoprire il Gargano, il suo paesaggio, il patrimonio culturale e l’accoglienza di una terra naturalmente vocata al mare e allo sport. L’evento - con la partecipazione di oltre 400 veliste e velisti under 19 e più di 200 barche - è stato organizzato dalla Federazione Italiana Vela, in collaborazione con la VIII Zona FIV e con il supporto organizzativo del Gargano Sailing Club. Si tratta di uno dei momenti più importanti della stagione velica nazionale.

Manfredonia, tra natura, storia e gastronomia

Per alcuni giorni Manfredonia è dunque diventata la casa di giovani velisti, tecnici, accompagnatori e famiglie arrivate da diverse regioni italiane. La città, affacciata sul mare, nel cuore della Puglia, è la porta d’ingresso naturale al Gargano ed è anche un punto di incontro tra paesaggio costiero, storia e tradizioni. Il Golfo di Manfredonia offre agli atleti condizioni ideali per vivere la vela, ma offre anche ai visitatori l’opportunità di scoprire un paesaggio dove la costa incontra le colline e le montagne del Gargano. Un territorio capace di cambiare volto nel giro di pochi chilometri: dalle spiagge e dalle acque del golfo ai promontori, dalle campagne agli ambienti naturali del Parco Nazionale del Gargano. Non solo natura, però. Il centro storico, il Castello Svevo-Angioino-Aragonese, il porto, il lungomare e le piazze raccontano infatti una città ricca di storia, mentre la tradizione gastronomica propone i sapori autentici della Puglia. A pochi chilometri da Manfredonia, si incontrano poi Monte Sant’Angelo, patrimonio UNESCO e luogo simbolo della spiritualità garganica, e San Giovanni Rotondo, meta internazionale legata alla figura di San Pio. Proseguendo lungo la costa, il viaggio può continuare verso Mattinata, Peschici, Vieste e le altre località del promontorio.

I Campionati Italiani Giovanili di Vela in Doppio

In questa cornice, i Campionati Italiani Giovanili di Vela in Doppio, oltre che una competizione, rappresentano un incontro nel quale lo sport giovanile dialoga con il turismo e con la promozione del territorio. La manifestazione, inoltre, si inserisce nei programmi di PUGLIA 2026 – European Region of Sport, riconoscimento assegnato per valorizzare l’impegno della Regione nella promozione dello sport, dell’inclusione e dello sviluppo del territorio attraverso grandi eventi sportivi.

Scopri gli eventi in Puglia su: www.viaggiareinpuglia.it/eventi/it

“PUGLIA REGIONE EUROPEA DELLO SPORT. INTERVENTO FINANZIATO CON ACCORDO DI COESIONE PUGLIA POC 21-27, REPUBBLICA ITALIANA, REGIONE PUGLIA E PUGLIAPROMOZIONE. LINEA 03.02 “TURISMO E OSPITALITA’” - RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO E PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE"