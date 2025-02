Il 9 febbraio scorso la 23enne francese non ha solo stabilito un nuovo primato mondiale e realizzato il proprio sogno, ma ha anche dimostrato al mondo quanto si possa ottenere con costanza, determinazione e dedizione. 91 giorni per chiudere il cerchio da Les Sables-d'Olonne a Les Sables-d'Olonne, dove è stata ricevuta come una eroina da una folla di tifosi che la acclamavano. La sua storia e le sue emozioni