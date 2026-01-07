La Juve ritrova sé stessa e David

Contro il Sassuolo la Juventus ha trovato ottime risposte da Fabio Miretti ma soprattutto da Jonathan David, bravissimo a reagire dopo il rigore sbagliato contro il Lecce. L'abbraccio di compagni e staff mostra il sostegno del gruppo bianconero all'attaccante canadese, al secondo gol in campionato: l'uomo di cui la Juve aveva bisogno in questo gennaio di fuoco per confermare le ambizioni di alta classifica