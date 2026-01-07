Ivanovic e il Brescia non hanno nulla a che vedere con la magia

Turno 14 di Serie A, penultima giornata di andata e primi match del 2026. L’anno nuovo del basket italiano è turbolento per le questioni legate a Trapani ma lasciamo che sia il campo a parlare. Si sta formando la griglia delle magnifiche 8 che prenderanno parte alle Final Eight di Coppa Italia (15° turno, il prossimo, ultima chance per la qualificazione). Brescia, da un mese, è certa di partecipare con il super trio Bilan, ADV e Ivanovic. Ne parliamo a Basket Room Serie A con Giulia Cicchinè e Geri de Rosa