Rossi vi aspetta domani alle 15 all'interno di #CasaSkySport: il campione di Tavullia sarà in collegamento su Sky Sport 24 (canale 200) insieme a Guido Meda, Mauro Sanchini e ovviamente voi, che potrete interagire in tempo reale. Alle 19 sarà il turno della coppia Tavelli-Turrini. Ma Valentino resterà protagonista per tutto il weekend: programmazione speciale su Sky Sport MotoGP con "Rossi days"