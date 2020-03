Un aiuto alla lotta contro il coronavirus. Questa volta arriva dal Centro Medico dell'Autodromo del Mugello, che ha messo a disposizione della sanità della Regione Toscana attrezzatura per contrastare l'emergenza Covid-19. "Strumenti per la rianimazione del circuito Mugello sono stati messi a disponibile per l'emergenza Covid 19 - si legge in un tweet - I materiali, già presenti presso il Centro Medico del circuito, sono stati consegnati nei giorni scorsi a supporto della Regione Toscana per il policlinico Careggi e l'ospedale Borgo S. Lorenzo".