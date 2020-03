Immagini che entrano nella storia e che non dimenticheremo. La nave ospedale Comfort della marina USA è arrivata a New York: lo scopo è quello di alleviare la crisi scatenata dal coronavirus e che sta attanagliando gli ospedali della città

La USNS Comfort, nave ospedale militare, inviata dal presidente americano Donald Trump è arrivata nel porto di New York (video U.S. Navy). Epicentro dell’emergenza coronavirus. Scopo, quello di alleviare la crisi che sta attanagliando gli ospedali della città. L’enorme imbarcazione dispone di 12 sale operatorie funzionanti nel giro di 24 ore. Curerà i pazienti non affetti dal coronavirus, mentre gli ospedali potranno continuare a curare quelli Covid-19.