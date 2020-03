Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

Corea Sud, nuovi casi risalgono a 125

Secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention, le infezioni totali sono 9.786 e i decessi 162 (+4). Sono 15 i casi importati, 518 in totale. La Corea del Sud ha varato una quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti gli arrivi, anche per i 530 sudcoreani attesi dall'Italia.