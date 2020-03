1/19 ©LaPresse

Un nuovo aiuto per sconfiggere il Coronavirus. Presentato in conferenza stampa il nuovo ospedale in Fiera a Milano, struttura realizzata e resa disponibile a tempo di record per fronteggiare la crisi sanitaria in Italia. Ma non solo come ha specificato Giulio Gallera, assessore al welfare della Regione Lombardia: "È al servizio del Paese, se dovesse succedere che in altre Regioni non hanno posti letto di terapia intensiva. È a loro disposizione come per l’Europa, dove il tema è stato più sottovalutato e il virus si sta diffondendo con una grande forza"

