SkySportClassic, una giornata dedicata agli anni '60. Dal Bologna Paradiso a George Best

La settimana apre con una programmazione Amarcord: si parte oggi, lunedì 6 aprile, con gli anni '60, quelli del Mondiale del 1966 vinto dall'Inghilterra, ma anche del Bologna Paradiso, o di miti come Best e "Picchio" De Sisti. Per rivederli tutti l'appuntamento è su Sky Sport Uno

Oggi su Sky Sport Uno inizia la settimana dedicata ai decenni: si parte con gli anni ’60. Tra gli eventi principali che potrete rivedere in questa lunga maratona amarcord: il Mondiale giocato in Inghilterra nel ’66 e vinto dai padroni di casa, la finale di Coppa dei Campioni del ‘69 tra Ajax e Milan, ma anche i successi dell’Inter in Europa e gli eventi legati al 1968 raccontati da Federico Buffa.

A completare la giornata i ritratti di grandi campioni come Ferenc Puskas, passando per Wilt Chamberlain e Agostini. E George Best, la cui storia sarà riproposta in prima serata (alle 21), scelta da casa attraverso #SkySportYou. Rivivremo anche due annate storiche per Bologna e Firenze. Per i rossoblù, attraverso il racconto di Matteo Marani dedicato allo Scudetto del ‘64 ("Bologna Paradiso"); per i viola, invece, l’intervista che fa parte della collana “I Signori del Calcio” a Giancarlo “Picchio” De Sisti, campione d’Italia nel ‘69 con la Fiorentina.

Ma non è tutto: su Sky Sport Serie A è “Toro Day”, un’intera giornata dedicata ai granata, mentre su Sky Sport Football appuntamento con il primo episodio di “Premier League Top Gol”. Quattro puntate con i gol più belli di oltre 50 giocatori attuali di Premier. Appuntamento stasera alle 20.30 e alle 23. Disponibile anche on demand.

#SkySportClassic, gli anni ’60: la programmazione su Sky Sport Uno di lunedì 6 aprile