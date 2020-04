La settimana di Sky Sport Uno si apre sotto il segno di #SkySportClassic: lunedì primo appuntamento con gli anni ’60. Fino alle 20 di stasera, puoi votare l’evento che vuoi rivedere in onda domani, in prima serata. Puoi scegliere tra il Bologna del 1964, il Mondiale 1966 vinto dall’Inghilterra, il mito George Best o il 1968 raccontato da Federico Buffa in “Roma, Italia Campione d’Europa”