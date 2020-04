Oggi a #CasaSkySport: Alessandro Florenzi, Rudic e Campagna, Djordjevic

Nel sabato di Sky Sport24 calcio, pallanuoto e basket. Il primo appuntamento è con il centrocampista del Valencia alle 14. Come di consueto potete inviare le vostre domande agli ospiti tramite i social di Sky Sport

Un sabato di calcio, pallanuoto e basket: è quello che propone oggi Sky Sport24. Si parte alle 13 parlando di mercato con Luca Marchetti, poi alle 13.30 Fabio Caressa e Marco Nosotti racconteranno aneddoti e curiosità su Carlo Ancelotti, protagonista oggi della giornata speciale in onda su Sky Sport Uno, mentre alle 13.45 ci sarà il tempo per uno speciale dedicato al Torino.

Poi, alle 14, il primo appuntamento con #CasaSkySport sarà con Alessandro Florenzi: un’ora in compagnia del centrocampista della Roma, da gennaio in prestito al Valencia.

Alle 18.30, con Carlo Vanzini e Matteo Bobbi, un piccolo assaggio del GP virtuale che si “correrà” oggi alle 20.30, su Sky Sport F1 (canale 207): in pista per la quarta tappa dell’Indycar iRacing Challenge, dal Twin Ring di Motegi in Giappone.

Nella seconda parte della giornata, alle 19, si “scenderà in vasca” con due grandi coach: Daniele Barone sarà in collegamento con l’allenatore della Pro Recco, Ratko Rudic e con Sandro Campagna, Ct della Nazionale di pallanuoto. Alle 19.30 sarà invece il turno del basket con Geri De Rosa e Davide Pessina in compagnia del coach della Virtus Bologna, Sasha Djordjevic.

Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.