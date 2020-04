Esordio vincente dell'olandese nel torneo organizzato da EaSports. L'ex Ajax, che si è schierato dal primo minuto, ha battuto il PSG di Juan Bernat 2-0 portando la Roma ai quarti. Quarti di finale e semifinali della Stay and Play Cup sono in diretta su Sky Sport Serie A sabato 18 e domenica 19 aprile dalle 22 CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Justin Kluivert che fa segnare Dzeko e Pellegrini, a suo modo due assist, anche se stavolta non arrivano tramite il campo ma tramite il joypad. Magia della Stay and Play Cup, il torneo organizzato da EASports per raccogliere fondi per l’emergenza coronavirus, che mette uno contro l’altro a Fifa20 calciatori da ogni parte d’Europa. Tabellone classico, scontro diretto, chi vince avanza, chi perde è eliminato. La prima partita, agli ottavi di finale, metteva di fronte al talento olandese della Roma il terzino spagnolo del PSG Juan Bernat, in uno scontro dall’odore di Champions.

Così Kluivert, collegato in video, cuffie bianche e maglia da trasferta della Roma, ha fatto il suo esordio schierando un 4-2-3-1 tutto suo, con scelte sorprendenti. Bruno Peres titolare a destra su tutte, ma anche Under e Mkhitaryan a completare i tre alle spalle di Dzeko, oltre a lui ovviamente. Non poteva non schierarsi Justin, allenatore di se stesso, e allora l’ha fatto mettendosi in campo nel suo ruolo preferito, largo a destra. Il figlio d’arte ha dimostrato di amare l’arte dei videogame, vincendo, soffrendo, 2-0, tra sorrisi ed esultanze ai gol di Dzeko e Pellegrini.