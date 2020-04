SkySportYou, vota la partita del "Ronaldo Day"

La settimana dei grandi campioni non poteva che concludersi con CR7. E sarete voi a scegliere con #SkySportYou quale partita dell’attaccante portoghese vedere in prime time, domani, su Sky Sport Uno. A partire dalla Finale di Champions del 2014 vinta dopo i tempi supplementari dal Real contro l’Atletico (gol decisivo di Ronaldo su rigore) e Juve-Real Madrid del 2018. Le altre opzioni sono triplette a tinte bianconere: Juve-Atletico (2019) e Juve-Cagliari. Per votare c'è tempo fino alle 20 di oggi