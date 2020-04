Sabato in compagnia di Ancelotti: su Sky Sport Uno la giornata dedicata ai suoi successi

Il weekend su Sky Sport Uno inizia con l’Ancelotti Day. Una giornata intera dedicata all’allenatore che ha portato l’#orgoglioitaliano all’estero (Liga, Ligue1, Bundes e Premier) per poi ritornare e accettare la sfida di allenare il Napoli prima di ripartire per l’Inghilterra. Da dicembre, da quando è allenatore dell’Everton, ha realizzato 18 punti in 11 partite. Un cambio di marcia importante che ha consentito all'Everton di risalire la classifica portandosi -6 dalla zona Europa League.

Sabato 18 aprile è l'occasione per ripercorrere tutta la carriera dell'allenatore di Reggiolo, attraverso le sue parole, con la bellissima conversazione insieme a Paolo Condò (alle 8 e alle 17) e rivedendo alcune delle partite più emozionanti che lo hanno visto protagonista da allenatore. Come la finale di Champions League contro il Liverpool nel 2007 o quella contro la Juventus a Manchester, nel 2003. Gli storici derby di Milano che ha vissuto sulla panchina rossonera, ma anche le sfide in Europa con il Napoli che si è trovato il Liverpool da avversario prima in Europa League e poi l’anno successivo in Champions. Tra History Remix dedicati e l’Uomo della Domenica, il sabato su Sky Sport Uno sarà un vero e proprio omaggio al Carletto nazionale.

Ma in questo sabato le emozioni su Sky Sport non si finiscono qui. Su Sky Sport NBA prosegue invece il viaggio nelle gare che hanno fatto la storia del basket americano. Alle 7.00 New York Knicks-Indiana Pacers nella Gara 5 delle Finals NBA della Eastern Conference del 1994. Mentre alle 20.50 Los Angeles Lakers-Boston Celtics in Gara 7 delle Finals NBA del 2010.

Su Sky Sport Formula 1 in diretta dalle 20.30 l’Indicar iRacing Challenge mentre prosegue su Sky Sport MotoGP il viaggio negli ultimi 30 anni di GP, oggi rivivremo i mondiali dal 2008 al 2011.

"Ancelotti Day", la programmazione su Sky Sport Uno