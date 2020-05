Il sabato di Sky Sport24 inizia con un'intervista a Lorenzo Pellegrini, poi in collegamento ci saranno Vanessa Ferrari, Gabriele Detti, Raul Bova. L'appuntamento con #CasaSkySport sarà alle 19: un'ora in compagnia del "guru" del volley Velasco

Il weekend di Sky Sport24 partirà da una intervista esclusiva al centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini in onda oggi alle 12.15 e 21.43. Alle 13.45 Giovanni Bruno sarà in compagna di Vanessa Ferrari e Gabriele Detti, tra i protagonisti della serie in sette episodi “The Unbreakable”, dedicati gli atleti del Toyota Team. In ogni storia, un racconto di rinascita dopo il momento più difficile della carriera.

Alle 15 in collegamento ci sarà invece l’attore Raul Bova, che in questo periodo è in prima linea con la Croce Rossa, di cui è anche Ambassador.

Alle 18.30, con Carlo Vanzini e Matteo Bobbi ci sarà il primo assaggio del super weekend di motori con le gare virtuali di Formula 1, Indycar, MotoGP e per la prima volta anche Moto2, Moto3 e GT. Una full immersion che partirà oggi alle 19 su Sky Sport Arena con il primo appuntamento dedicato al campionato virtuale GT sul circuito di Silverstone. A seguire, alle 20.30 su Sky Sport F1, la sesta tappa dell’ “IndyCar iRacing Challenge”, “live” dall’Indianapolis Motor Speedway.

Nella seconda parte della giornata, alle 19, appuntamento con Francesco Pierantozzi, Paolo Condò e Marco Nosotti che avranno come ospite a #CasaSkySport, Julio Velasco, l’allenatore della nazionale italiana di pallavolo super-vincente degli anni ’90.

Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.

A chiudere la giornata di Sky Sport24, alle 23.30, sarà un nuovo appuntamento con “Juke Box”: il pubblico avrà la possibilità di scegliere gli eventi da rivedere insieme ad Eleonora Cottarelli. Mezz’ora con i momenti di sport più amati di sempre chiesti da casa.

Inoltre, da non perdere la programmazione di Sky Sport Uno: fino a domani un palinsesto dedicato al Mondiale 2006. Stasera, alle 22, c'è da rivedere la semifinale Germania-Italia. Su Sky Sport NBA, oggi sarà invece la giornata delle schiacciate nel “Dunks Day”.