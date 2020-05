Sono 11 i piloti di MotoGP chiamati a darsi battaglia joypad in mano domenica sul tracciato di Jerez, uno in meno sarà presente invece in griglia in Moto2 e Moto3. La diretta dalle 14.45 su Sky Sport MotoGP (208), dalle 15 le tre gare: subito la Moto3, seguita da Moto2 e MotoGP. Sul web il racconto live con il live-blog su Skysport.it

MOTOGP VIRTUALE A JEREZ: IL PROGRAMMA SU SKY