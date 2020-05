Mondiali 2006, le partite di oggi su Sky Sport Uno

E’ tempo di semifinali a Germania 2006. Oggi su Sky Sport Uno spazio ancora ai qurti di finale e poi, appuntamento alle 20 per Portogallo-Francia: Zidane e compagni, che già avevano eliminato il Brasile, fanno fuori anche il Portogallo. Ai Blues è bastato un calcio di rigore di Zizou. Per (ri)scoprire l’altra finalista basta aspettare le 22, quando in campo ci saranno Germania ed Italia. 120minuti di incredile (e bellissima) sofferenza tutti da rivivere. Fino all’esplosione di gioia per il gol di Fabio Grosso, subito seguito dal raddoppio di Alex Del Piero.

“Chiudete le valigie, andiamo a Berlino a prenderci la Coppa!”

Sabato 2 maggio, il palinsesto completo di Sky Sport Uno