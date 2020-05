"World against Covid", nasce patto per il vaccino

Serie A, le ipotesi per concludere il campionato

Nell'Assemblea di Lega i 20 club di Serie A sono riusciti a trovare un accordo per provare a concludere la stagione 2019/2020. Non solo. Hanno anche formulato due ipotesi per la ripresa del campionato: prima possibilità il 13 giugno, l'alternativa è ripartire il 20 giugno. In entrambi i casi, l'ultima giornata si giocherebbe il 1° agosto. QUI PER SAPERNE DI PIÙ'