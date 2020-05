Tanti i temi della giornata di Sky Sport24. Ospiti, approfondimenti e il calcio live della Bundesliga con tre partite in programma e in esclusiva su Sky Sport.

Alle 12 (e alle 15) in onda uno speciale che proverà a fare il punto sulla riapertura delle piscine in tutta Italia, prevista per lunedì 25 maggio. Molte le restrizioni e le misure da adottare per rispettare le linee guida del governo, dalla sanificazione degli ambienti alle distanze da mantenere. Alessandro Acton, Stefano Meloccaro e Francesco Modugno sono andati a fare visita a tre strutture a Novara, Roma e Napoli pronte per ripartire.

Dalle 13.00 spazio al campionato tedesco, in campo per la 27^ giornata. Tre le gare in programma Schalke 04-Augsburg (ore 13.30), Mainz-Lipsia (ore 15.30) e Colonia-Fortuna Dusseldorf (ore 18). Le partite andranno in onda live su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. E su Sky Sport24 tutti gli aggiornamenti e gli studi pre e post partita con Federica Lodi, Andrea Marinozzi, Massimo Marianella e Nicolò Omini. Appuntamento dunque alle 13, 17.30, 18.00 e alle 20.

Alle 14.30 il primo appuntamento con #CasaSkySport, in live streaming anche su SkySport.it: con Lia Capizzi ci sarà il campione di nuoto Filippo Magnini.

Poi, dalle 19 sempre a #CasaSkySport un’ora in compagnia di Paolo Condò, Matteo Marani, Marco Nosottie e Arrigo Sacchi. Con l’allenatore di Fusignano si celebrerà anche la terza Coppa dei Campioni del Milan, conquistata contro lo Steaua Bucarest proprio il 24 maggio del 1989 grazie alle doppiette di Gullit e Van Basten. E, per rivivere quello storico trionfo alle 21.00, sempre su Sky Sport24, verrà riproposto lo speciale “Milan 1989: quando diventammo re”.

Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.

Alle 20.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football appuntamento con “Sky Calcio Club”, con Fabio Caressa e Stefano De Grandis e la loro squadra. In collegamento questa sera ci sarà il presidente dell’AIC, Damiano Tommasi. In onda anche alle 23.30 su Sky Sport24.

Da non perdere poi su Sky Sport Uno l’intera giornata dedicata all’attaccante della Juventus Paulo Dybala, mentre su Sky Sport NBA è “Kobe Bryant Day”, un intero palinsesto scelto per rivivere alcune delle partite più importanti della carriera di Kobe, oltre agli speciali a lui dedicati.

Su Sky Sport F1 (canale 207) appuntamento con i motori virtuali: il Virtual Monaco Grand Prix con inzio alle 17 (prova di Formula 2) e alle 18 con la gara dei piloti Pro.

Infine, su Sky Sport Arena da non perdere quattro delle ultime edizioni di Survivor Series, l'evento che decide quale sia il team più forte della WWE.