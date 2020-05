Brignone, asta per aiutare sport dilettantistico

Dodici cimeli unici all'asta per l'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Sandro Calvesi di Aosta. Lunedì 25 maggio alle ore 19 Federica Brignone scenderà in campo in diretta su Sky Sport 24 per dare il suo contributo allo sport ed in particolare a quello dilettantistico, colpito come tanti settori dall'emergenza sanitaria coronavirus in questo drammatico momento che sta vivendo il mondo anche in termini di crisi economica