Riaprono palestre e piscine in tutta Italia, tranne che in Lombardia. Le palestre sono chiamate a informare i clienti sulle norme sanitarie con una apposita segnaletica, programmare le attività anche tramite prenotazione, evitare gli assembramenti e conservare l'elenco delle presenze per i 14 giorni successivi, in modo da avere un tracciamento degli eventuali contatti