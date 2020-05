Bundesliga, le partite di oggi su Sky: guida tv

Dopo le gare del sabato, torna in campo la Bundesliga per completare il programma della 27^ giornata. Si parte alle ore 13.30, con lo Schalke 04 che vuole riscattare la sconfitta nel Derby della Ruhr contro l'Augsburg. Si prosegue alle 15.30 con il Lipsia, che sul campo del Mainz proverà ad agguantare il terzo posto in classifica. Infine, si chiude alle ore 18.00 con Colonia-Fortuna Dusseldorf

Schalke 04-Augsburg

Ore 13.30, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, telecronaca di Gianluigi Bagnulo. Entrambe ripartite male dopo i due mesi di stop, Schalke 04 e Augsburg cercano di rialzarsi nella gara che dà il via alla domenica di Bundesliga. Padroni di casa reduci dal pesante 4-0 subito nel Derby della Ruhr contro il Dortmund e intenzionati a vincere per superare in classifica il Wolfsburg e raggiungere il sesto posto, l'ultimo valido per la qualificazione alla prossima Europa League. A Gelsenkirchen arriva però l'Augsburg, anch'esso alla ricerca di punti utili per allontanarsi dalla zona retrocessione, al momento distante quattro lunghezze. Ospiti che però sono chiamati a sfatare una sorta di maledizione, visto che non vincono contro lo Schalke da 8 partite e nei 17 precedenti sono usciti vittoriosi in una sola occasione (Augsburg-Schalke 04 2-1 del dicembre 2015).

Mainz-Lipsia

Ore 15.30, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, telecronaca di Riccardo Gentile. Due pareggi dal sapore molto differente, quelli che hanno caratterizzato il ritorno in campo di Mainz e Lipsia nell'ultima giornata. Se la formazione di Nagelsmann è riuscita solo nel finale a raggiungere l'1-1 in casa contro il Friburgo, il Mainz ha rimontato due gol sul campo del Colonia con uno splendido secondo tempo che gli ha permesso di portare a casa un fondamentale punto nella lotta per non retrocedere. Padroni di casa che vorranno vendicare l'umiliazione patita all'andata, quando il Lipsia si impose con un fragoroso 8-0. Allora il protagonista indiscusso fu Timo Werner, che segnò 3 gol e fornì 3 assist ai propri compagni. Le cose sono molto cambiate, però, da quella gara e oggi il Mainz è reduce tre risultati utili consecutivi e ha perso soltanto una volta nelle ultime 6 giornate (Wolfsburg-Mainz 4-0 alla 23^ giornata)

Colonia-Fortuna Dusseldorf

Ore 18.00, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, telecronaca di Dario Massara. Il Colonia per restare tranquillo e mettere, forse, la parola fine alle proprie sofferenze, il Fortuna Dusseldorf per accorciare le distanze e riportare nel gruppo delle coinvolte nella lotta per non retrocedere anche i padroni di casa. Dieci punti separano il Colonia dalla squadra ospite, al momento terz'ultima in classifica e quindi retrocessa in Zweite Liga. Entrambe bloccate sul pareggio nel turno precedente, le due squadre cercheranno oggi di ottenere la prima vittoria dal rientro in campo. All'andata si impose il Fortuna Dusseldorf per 2-0, interrompendo una striscia senza vittorie contro il Colonia che durava da 9 partite consecutive. Per ritrovare una vittoria esterna del Fortuna su questo campo, invece, bisogna tornare indietro di quasi 31 anni, a un 1-3 dell'Ottobre 1989.