C'è una novità nella classifica pubblicata da Forbes, nota rivista di economia, che ha stilato gli sportivi più pagati nel 2020. Prima volta assoluta in vetta per Roger Federer, leggenda del tennis che stacca due icone calcistiche come CR7 e Messi. A causa dell'emergenza Coronavirus, i 100 "paperoni" dello sport hanno guadagnato il 9% in meno rispetto all'anno precedente. Ecco le prime 30 posizioni

