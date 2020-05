Speranza: "Si va verso riapertura Regioni dal 3/6"

Ministro Boccia sentirà Regioni su apertura dal 3/6

Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia sentirà i presidenti delle Regioni nelle prossime ore, per continuare a confrontarsi sulla apertura agli spostamenti infraregionali dal 3 giugno. È quanto si apprende al termine del vertice di governo, nel quale si è valutato che dai dati non emerge l'esigenza di mantenere il blocco.