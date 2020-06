Il gruppo Trial Clinici dell'Istituto Superiore di Sanità ha dato il via agli studi per la prevenzione e il trattamento dell'infezione da Covid-19. Gli interventi maggiormente sperimentati riguardano farmaci immunomodulatori, mentre a livello mondiale sono stati individuati 18 studi per vaccini anti-virus

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI