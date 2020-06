Speranza: "Vaccino sarà gratis per tutti"

Grecia, primo ministro: "Da lunedì pronti ad accogliere turisti"

Dall'isola di Santorini, il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha annunciato che da lunedì la Grecia potrà "accogliere i turisti" in modo sicuro dopo l'emergenza coronavirus, sottolineando che l'impatto della pandemia sul turismo greco sarà "significativo". "Tutto è pronto", ha insistito Mitsotakis. E ha aggiunto: "Le regole di un adeguato distanziamento sociale" sono in atto per il ritorno dei turisti in Grecia da una trentina di Paesi. Lunedì saranno riaperti solo gli aeroporti di Atene e Salonicco (nord), mentre gli scali regionali, incluso quello di Santorini, dovrebbero tornare in servizio a partire dal primo luglio. Prima di tale data, tutti i passeggeri che risultano positivi al test per Covid-19 devono sottoporsi a un periodo di isolamento di 14 giorni in un hotel a spese dello Stato greco. Nel Paese ci sono stati 183 morti per Covid