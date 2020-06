Dalla giornata di venerdì 26 giugno, per i passeggeri del trasporto aereo, entra in vigore il divieto d'imbarcare il bagaglio a mano nelle cappelliere. Consentiti solo zaini e borse sotto il sedile. Dal controllo della temperatura al distanziamento sociale fino alle disposizioni delle compagnie, ecco tutte le nuove regole da rispettare in volo

