Coronavirus, cancellata la maratona di New York 2020

La maratona di New York , la più importante al mondo, è stata cancellata a causa del coronavirus . Quest'anno sarebbe stata la sua cinquantesima edizione e si sarebbe dovuta disputare il 1° di novembre. La maratona della Grande Mela attrae ogni anno circa 50.000 corridori , 10.000 volontari e un milione di fan lungo le strade della città. Ad annunciare lo stop, il primo dal 1970, è stata la società organizzatrice New York Road Runners (NYRR) insieme al sindaco di New York City, Bill de Blasio . Il primo cittadino di NY ha dichiarato: "Anche se la maratona è un'icona ormai della nostra città, devo fare un plauso agli organizzatori che hanno dato priorità alla salute dei runners . Guardiamo già al 2020". La cinquantesima edizione della New York City Marathon si terrà dunque il 7 novembre del 2021 .

Cancellata anche la maratona di Berlino

Nelle stesse ore in cui è stata cancellata quella di New York, salta anche una delle maratone più importanti in Europa, quella di Berlino. A comunicarlo sono stati gli organizzatori con una nota sul sito internet della manifestazione: "Per quanto ci abbiamo provato, al momento non è possibile ospitare la maratona con il suo solito fascino berlinese. Divertimento, gioia, salute e successo sono le abilità che ci caratterizzano la, ma al momento non possiamo garantire tutto ciò. In particolare, la tua o tutta la nostra salute è al primo posto. Pertanto, tenendo conto del regolamento sulle misure di contenimento in occasione della pandemia di COVID 19 e dell'ultimo aggiornamento del 17 giugno 2020, la Berlin Marathon 2020 non avrà luogo il 26 e 27 settembre 2020. Inoltre, non è nemmeno possibile - dopo un esame approfondito e varie discussioni, anche con le autorità - tenere l'evento alla fine di quest'anno"