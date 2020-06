Italia: 259 nuovi casi, 30 decessi, 890 guariti

Lombardia: 156 contagi, 16 i decessi

Sono 156 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia, per un totale di 93.587 casi dall'inizio dell'emergenza, e 16 i decessi, per un totale di 16.624. Sono i dati diramati venerdì dalla Regione che ha anche ufficializzato il superamento della soglia del milione di tamponi effettuati, i pazienti clinicamente guariti sono 492, per un totale di 65.323 dall'inizio dell'emergenza