Coronavirus, positivo anche Goran Ivanisevic

Proseguono i casi di contagio legati all'Adria Tour, il torneo organizzato da Novak Djokovic e sospeso dopo le tappe di Belgrado e Zadar. Goran Ivanisevic, coach del numero 1 del mondo e direttore della tappa di Zadar, ha infatti comunicato con un post su Instagram la sua positività al Covid-19. "Sfortunatamente, dopo due test negativi, sono risultato positivo al Covid-19 - si legge -. Mi sento bene e non ho sintomi, voglio informare le persone con cui sono stato in contatto, raccomando loro di prendersi cura di se stessi e dei loro cari. Io sono in quarantena, auguro una pronta guarigione a tutti". Ivanisevic si va ad aggiungere ai casi di positività già noti tra i partecipanti all'Adria Tour: Dimitrov, Coric, Troicki, il preparatore atletico di Djokovic, l'italiano Marco Panichi, Christian Groh, allenatore di Dimitrov e naturalmente Novak Djokovic. Negativi, invece, i tamponi a cui si sono sottoposti altri partecipanti al torneo come Cilic, Zverev e Rublev.