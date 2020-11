Con le ultime misure, che entreranno in vigore dal 29 novembre fino al 3 dicembre, ci sono cinque regioni che vedono cambiare il proprio colore. Lombardia, Piemonte, e Calabria passeranno in zona arancione, mentre Liguria e Sicilia in quella gialla. Ecco come sarà divisa l'Italia nelle tre fasce (giallo, arancione e rossa) con i nuovi cambiamenti

