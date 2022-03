I club di Serie A scendono in campo a sostegno del popolo ucraino colpito dalla guerra. Sono diverse le iniziative preparate dalle società italiane per il weekend, con un occhio di riguardo nei confronti dei bambini. Come il progetto della Roma, a favore dell'Agenzia ONU per i rifugiati (UNHCR) per sostenere i bambini ucraini. Il club giallorosso ha provveduto a una prima donazione di 2000 vestiti invernali per neonati e 1000 per bambini. La Roma, nella partita contro l'Atalanta, indosserà una patch simbolica con il logo di UNHCR e un cuore con i colori della bandiera dell'Ucraina. Le maglie verranno poi messe all'asta e il ricavato verrà interamente devoluto a UNHCR per le attività a sostegno dei minori ucraini rifugiati. Il club, inoltre, ha attivato un network nella città di Roma dove i tifosi potranno consegnare beni di prima necessità concordati con UNHCR (indumenti per bambini e neonati, pannolini, ecc.). I punti di raccolta saranno operativi da lunedì 7 marzo.