Vi ricordate Pro Evolution Soccer, il videogame del cuore di ogni ragazzino cresciuto a inizio Duemila? Oggi si chiama eFootball, e ne esiste anche un Mondiale che si sta giocando in questi giorni a Riyadh, in Arabia Saudita. Partecipano 18 Stati (ma non l'Italia) e in palio ci sono 100mila dollari di montepremi. Solo i migliori giocatori del mondo hanno guadagnato il diritto di partecipare, ma come si diventa un campione del joystick? L'abbiamo chiesto a Salvatore Di Giacomo, uno dei più affermati player italiani