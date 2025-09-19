Nessuno ha raccontato lo sport come Italo Calvino

Dalla partita che non ha visto alle Olimpiadi di Helsinki vissute da inviato, Italo Calvino non aveva - per sua stessa ammissione - una particolare dimestichezza con lo sport ma, grazie alla sua curiosità e alla sua capacità unica di cogliere dettagli, ha saputo raccontarlo in maniera originale, irripetibile e leggera. Il racconto di Angelo Carotenuto a 40 anni dalla morte di Calvino