Tutto lo sport di Robert Redford: troppo bello per non essere vero

Addio all’ultimo 'eroe romantico' della New Hollywood, nella vita come sul set un atleta poliedrico e credibile. Icona e mito di un’America liberal, la sua America, che non c’è più… Christian Giordano ci racconta il Redford sportivo, fuori e dentro il set. E la storia (vera) del campione di baseball Eddie Waitkus che ha ispirato il romanzo di Malamud da cui è stato tratto l’omonimo film The Natural (Il migliore) e così sinistramente simile alla tragica morte di Henri Pélissier, il Pogačar francese d’inizio '900