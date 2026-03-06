Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
L'INTERVISTA

Luca Argentero: "Il mio Ligas è il George Best degli avvocati"

Alfredo Corallo

L'attore torinese è il protagonista della nuova serie in onda su Sky dal 6 marzo, ogni venerdì fino al 3 aprile. Grande appassionato di tennis e sci, tifoso juventino, ci ha raccontato il suo personaggio in una chiave del tutto inedita. L'intervista a Luca Argentero in esclusiva per Sky Sport Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ