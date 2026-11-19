Giornalista, scrittore e conduttore, è stato soprattutto un grande divulgatore: cultura accessibile, toni pacati e ironia, da 'Telefono Giallo' alla 'Torre di Babele'. Fu tra i fondatori di Repubblica, parlamentare europeo per una legislatura, si dimostrò uomo di principi: lascia un vuoto di grazia e conoscenza in un panorama televisivo spesso rumoroso e urlato
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