Giornalista, scrittore e conduttore, è stato soprattutto un grande divulgatore: cultura accessibile, toni pacati e ironia, da 'Telefono Giallo' alla 'Torre di Babele'. Fu tra i fondatori di Repubblica, parlamentare europeo per una legislatura, si dimostrò uomo di principi: lascia un vuoto di grazia e conoscenza in un panorama televisivo spesso rumoroso e urlato