L’ultimo Mondiale di atletica e i recenti fatti di cronaca hanno riacceso i riflettori su un tema mai del tutto risolto: il rapporto tra gli sportivi e i propri genitori, che diventa ancora più complesso quando la madre o il padre sono anche gli allenatori dell'atleta. Un doppio ruolo che può rivelarsi una risorsa preziosa, ma che porta con sé rischi, conflitti e pressioni. Ne abbiamo parlato con Francesca De Stefani, psicoterapeuta e psicologa dello sport
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider