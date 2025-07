Dopo aver concluso tutta la trafila nelle giovanili, la ex guardia dell'Olimpia Milano è pronta a sbarcare nel campionato NCAA, il massimo livello dello sport collegiale americano. Il sogno proibito è arrivare un giorno fino alla NBA, intanto c'è da giocare un Europeo Under 18 con un obiettivo chiaro: vincere. L'intervista, in esclusiva dal ritiro della nazionale, per Sky Sport Insider