Un 'brindisino' d'America: perché Pozzecco si affida a Darius Thompson
Classe 1995, college a Western Kentucky e una lunga carriera in Europa. Cominciata nei Paesi Bassi ma consacrata a Brindisi, dove ha trovato la fama internazionale e da qualche tempo anche la cittadinanza italiana. Sfumato il sogno DiVincenzo, Pozzecco proverà ad affidargli le chiavi della squadra per portare lontano l'Italia e ricambiare quell'amore che la Puglia ha saputo dargli
