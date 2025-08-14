Classe 1995, college a Western Kentucky e una lunga carriera in Europa. Cominciata nei Paesi Bassi ma consacrata a Brindisi, dove ha trovato la fama internazionale e da qualche tempo anche la cittadinanza italiana. Sfumato il sogno DiVincenzo, Pozzecco proverà ad affidargli le chiavi della squadra per portare lontano l'Italia e ricambiare quell'amore che la Puglia ha saputo dargli